Battu par Marin Cilic dès le deuxième tour de Wimbledon, le 4e joueur mondial, Jack Draper, a affirmé qu’il ne s’agis­sait pas d’un problème de pres­sion mais bien de niveau sur ce match.

Draper was asked if the pres­sure of being the British hope to win Wimbledon is a contri­bu­ting factor to his loss, ‘It makes me think that Andy’s achie­ve­ment of winning here twice, it’s just unbe­lie­vable… it’s not the pres­sure.. I lost to a better player’



