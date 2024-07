Après avoir beau­coup fait parler de lui lors des quali­fi­ca­tions de Wimbledon en assu­mant tota­le­ment jouer surtout pour « la thunasse, la thune », le Français Maxime Janvier, 225e mondial, n’a pas fait le poids au premier tour du tableau prin­cipal face au 38e mondial, Zhizhen Zhang (7−6, 6–4, 6–2).

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, le natif de Creil, fidèle à sa répu­ta­tion de joueur sans langue de bois, s’est notam­ment plaint d’un manque de recon­nais­sance vis‐à‐vis des joueurs moins bien classés dont il fait partie.

« Pas grand‐chose. Aujourd’hui (lundi), je n’ai pas gagné d’argent. Ça, c’est un peu la décep­tion pour moi. J’ai fait mon maximum, il a été un tout petit peu meilleur que moi. On a un peu un jeu simi­laire. Je vois ce que je dois travailler pour essayer de gagner un peu plus d’argent que ça. Mais ça ne me fait plus grand‐chose. On n’est pas traité de la même manière ici qu’en qualifs. Ça, je n’ar­ri­verai jamais à comprendre. Je ne peux pas changer le système. C’est toujours plus agréable d’être mieux traité, même si j’ai appris qu’on avait deux vestiaires diffé­rents, un pour les têtes de série, un pour les autres. Encore une fois, je ne sais pas pour­quoi. Je découvre des choses. Ici, on joue dans une sorte de musée, avec de l’histoire. »