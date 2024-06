Dans un entre­tien accordé à l’Equipe, Maxime Janvier qui s’est qualifié pour le grand tableau de Wimbledon lâche les chevaux comme l’on dit. Très « aigri » par sa carrière en tant que joueur de tennis pro, il « balance ». Au final, quand on connait le person­nage, il faut faire vrai­ment le tri d’au­tant qu’il n’y pas de honte de jouer au tennis sur le circuit pour la « thune ».

« Le tennis m’a beau­coup dégoûté. Le tennis me déçoit beau­coup. Quand j’étais plus petit, je ne pensais pas du tout que c’était comme ça. Je n’au­rais jamais fait du tennis si j’avais su. Ce manque de stabi­lité perma­nent, tu peux être 50e et l’année d’après 800e… Il n’y a rien d’ac­quis au tennis. Et il n’y a aucune protec­tion. Je n’at­tends plus grand‐chose de ce sport. Plus jeune, pendant très long­temps, j’avais l’amour du sport. Aujourd’hui, je trouve le tennis très injuste. Il y a des mecs qui sont 300e mondiaux et qui sont de meilleurs joueurs que des mecs 50e. Parce que certains sont aidés, ils ont des wild‐cards sans arrêt »

