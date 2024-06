« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », cette cita­tion de Lamartine résume tout à fait le parcours du Serbe depuis qu’il a appris qu’il était blessé au genou à Roland‐Garros.

Après une bataille excep­tion­nelle face à Cerundolo, le numéro 1 mondial contraint à l’abandon a du mesurer une fois de plus son amour pour le tennis et le pour­quoi d’une telle carrière.

Avant le diag­nostic et son opéra­tion, Novak, le plus grand joueur de tous les temps, a du passer par le fameux ascen­seur émotionnel, celui où il s’est vu retraité, diminué, écarté.

Une fois que ces options étaient plus tout à fait d’ac­tua­lité, il s’est donc lancé un chal­lenge, il s’est battu et il sera bien présent à Wimbledon et aussi aux JO de Paris 2024 sauf « rechute ».

Cette lutte pour revenir avec une masse de travail consi­dé­rable confirme que c’est dans l’ad­ver­sité que Nole est le plus grand. Au final, à date, cette bles­sure est presque une bénédiction.

Reste à savoir main­te­nant si en compé­ti­tion face aux ténors, il sera encore lui même, seul lui a surement la réponse mais ce « come back » est déjà un succès et une vraie réjouis­sance pour ceux qui respectent cette immense cham­pion, les autres conti­nue­ront à le déni­grer mais j’ai envie de dire que c’est leur problème et ils ne gâche­ront pas notre plaisir de voir tout de blanc vêtu le serbe se bagarrer pour arriver le plus loin possible dans cette édition 2024 déjà annoncée comme palpitante.