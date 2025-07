Alors qu’Alexander Zverev a exprimé un certain mal‐être suite à son élimi­na­tion dès le premier tour de Wimbledon face au Français Arthur Rinderknech, son frère et entraî­neur, Mischa, égale­ment consul­tant pour Amazon Prime Video en Allemagne, n’a pas vrai­ment fait preuve d’empathie.

Après avoir expliqué qu’il n’avait jamais entendu parlé des problèmes exprimés par son frangin, l’an­cien 25e mondial en a rajouté une bonne couche en expli­quant que la vie d’un joueur de tennis profes­sionnel n’était certai­ne­ment pas si diffi­cile que cela comparé à d’autres.

« La vie est très dure dans de nombreux pays. Je pense que la vie est bien plus dure pour beau­coup d’en­fants en Afrique que pour un joueur de tennis à Wimbledon. Ayant moi‐même des enfants, je suis devenu très prag­ma­tique et j’ai une vision très ration­nelle de la situa­tion. Bien sûr, la vie est diffi­cile, mais des millions d’autres personnes ont une vie diffi­cile, même si nous, joueurs de tennis profes­sion­nels, sommes média­tisés et sous le feu des projecteurs. »