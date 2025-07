« Je ne me suis jamais senti aussi vide. Je ne prends plus de plaisir à rien, même en dehors du tennis », a confié Alexander Zverev en confé­rence de presse après sa défaite contre Arthur Rinderknech au premier tour de Wimbledon.

Des propos qui ont surpris jusqu’à son propre frère, Mischa Zverev, membre de son équipe, lequel s’est exprimé sur Prime Video dans des décla­ra­tions relayées par Eurosport Allemagne.

« Il va bien. Il a perdu, certes. On est bien sûr triste et déçu. Je ne sais pas ce que ses décla­ra­tions me font, c’est la première fois que j’en­tends cela. Quand il dit quelque chose, je suis plutôt à l’écoute. Il n’y avait rien de parti­cu­lier, j’ap­prends beau­coup de choses par vous aussi. Je viens de passer un moment avec lui. Nous avons parlé du match mais aussi de choses posi­tives (…) L’année a commencé avec la finale en Australie, puis nous sommes immé­dia­te­ment partis en Amérique du Sud, il voulait abso­lu­ment conti­nuer à jouer. Et puis, tout s’est enchaîné. Il a connu quelques défaites serrées, et c’est aussi une sorte de montagnes russes émotion­nelles. Tu avais imaginé l’année autre­ment et main­te­nant, c’est diffé­rent. Tu ressens alors quelque chose que tu n’avais peut‐être pas perçu aupa­ra­vant. Puis, ces choses remontent à la surface et tu les dis simplement. »