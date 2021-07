Rudement mis à l’épreuve durant la pandémie qui n’est toujours pas vrai­ment terminée, le personnel soignant anglais a été parti­cu­liè­re­ment mis en avant par l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon avec notam­ment une céré­monie et plusieurs invi­ta­tions au All England Club. Après sa victoire face à Otte ce mercredi soir, Andy Murray a tenu à remer­cier tous les soignants pour leur effort et n’a pas hésité à tacler le gouver­ne­ment et son premier ministre Boris Johnson alors que ce dernier leur a accordé une augmen­ta­tion de salaire de… 1%.

« Je pense que tout le pays a en quelque sorte réalisé à quel point ils sont tous impor­tants et n’avaient peut‐être pas la recon­nais­sance qu’ils méritent proba­ble­ment jusqu’à présent. Alors, oui, c’est fantas­tique qu’ils aient pu venir et regarder un match. J’espère qu’ils pour­ront en profiter et, oui, j’espère que les poli­ti­ciens pour­ront se rendre compte qu’ils méritent plus que ce qu’ils sont payés en ce moment. Je pense, qu’est-ce que c’est, ils ont eu quelque chose comme une augmen­ta­tion de salaire de 1% ? C’est pathé­tique. Donc, oui, ils méritent évidem­ment beau­coup plus que cela. Ils ont fait un travail incroyable pour nous aider à traverser la pandémie. »