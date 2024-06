Opéré d’un kyste au niveau du dos il y a exac­te­ment une semaine, Andy Murray fait tout ce qui est en son pouvoir pour être prêt à affronter Tomas Machac au premier tour de Wimbledon ce mardi.

De passage en confé­rence de presse ce dimanche, le Britannique, qui rendra sa déci­sion ce lundi soir, a expliqué que s’il se donnait autant de mal pour concourir c’était avant tout pour dire adieu à un tournoi, à un lieu qui lui a tant donné.

« Qu’est‐ce que je cherche à en retirer ? Eh bien, l’oc­ca­sion de rejouer ici pour la dernière fois, oui, c’est un peu ça. C’est un endroit qui a été très bon pour moi au fil des ans. Ces dernières années, vous avez eu Serena qui a fini de jouer, Roger qui a fini de jouer, et Rafa qui a beau­coup parlé récem­ment des diffi­cultés qu’il a traver­sées. Oui, chacun a son idée de la façon dont il veut terminer sa carrière, de la façon dont il voudrait qu’elle se déroule. Pour moi, cela se produi­rait proba­ble­ment à Wimbledon. Évidemment, les Jeux olym­piques approchent. Mais, oui, j’ado­re­rais avoir l’oc­ca­sion de jouer ici une fois de plus. Oui, c’est ce que je cherche à obtenir. Je ne sais pas si, par la suite, j’aurai le senti­ment que c’est la bonne chose à faire, que c’était la bonne chose à faire ou non. Mais pour l’ins­tant, j’ai envie de saisir cette opportunité. »