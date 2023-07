Philippe Weiss connait bien son poulain Holger Rune et sait qu’il y a encore du chemin à parcourir avant de remporter son premier Grand Chelem.

Pour lui, il manque au Danois une stabi­lité émotion­nelle et orga­ni­sa­tion­nelle mais il est certain qu’avec sa force de travail et de déter­mi­na­tion cela viendra.

« Il lui manque une stabi­lité émotion­nelle et une stabi­lité en termes d’organisation pour pouvoir prétendre à gagner un Grand Chelem. Il travaille très très fort, c’est un bour­reau de travail, il adore ça avec une ambi­tion extrê­me­ment forte, et je pense qu’il va y arriver », a déclaré l’agent trico­lore du Danois chez nos confrères de Bein Sports.