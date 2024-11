Au cours d’une polé­mique suite à ses propos déni­grants et inac­cep­tables sur le physique et le jeu de Barbora Krejcikova, le jour­na­liste vedette de Tennis Channel, Jon Wertheim, a tenu à s’ex­pli­quer et s’ex­cuser dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux.

Des excuses qui inter­viennent quelques heures après la réac­tion très classe de la joueuse tchèque.

A tennis twitter apology : pic.twitter.com/HT81C2CLeQ — Jon Wertheim (@jon_wertheim) November 10, 2024

« Lors d’une émis­sion en studio de Tennis Channel vendredi, j’ai fait des commen­taires profon­dé­ment regret­tables hors antenne. Je les recon­nais. Je m’en excuse. J’ai immé­dia­te­ment pris contact avec la joueuse et je me suis excusé auprès d’elle. Que s’est‐il passé ? J’ai rejoint l’émis­sion par zoom. En répé­ti­tion, on nous a montré un graphique d’une joueuse qui venait de parti­ciper à une compé­ti­tion. Il la montrait sous un angle qui exagé­rait son front. Quelques instants plus tard, on m’a demandé de cadrer mon zoom. J’ai regardé l’angle bas de la caméra et j’ai plai­santé en disant que mon front ressem­blait à la photo de la joueuse en ques­tion. Quelqu’un dans la salle de contrôle a réagi et j’ai répliqué. Bien qu’il s’agisse d’une répé­ti­tion privée, cet échange a été diffusé en direct par inad­ver­tance et sans contexte. Je m’en rends compte : Je ne suis pas la victime. Ce n’était ni profes­sionnel, ni chari­table, ni repré­sen­tatif de la personne que je m’ef­force d’être. Je dois rendre des comptes. Je l’as­sume. Je suis désolé. »