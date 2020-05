Alors qu’elle avait décidé de ne pas s’exprimer au début de la crise liée au Covid-19, Belinda Bencic a donné de ses nouvelles aux médias suisses. Basée à Bratislava en Slovaquie depuis deux mois en compagnie de Martin Hromkovic son amoureux et préparateur physique, Belinda a pu reprendre dernièrement le chemin des courts : « Depuis deux ou trois semaines, nous avons le droit de jouer dehors, je m’entraîne trois ou quatre fois par semaine, une heure par jour. »

Avec le recul, la Suissesse reste très positive sur ce confinement : « Je sens que cette pause fait du bien à mon corps. Tous les petits bobos sont soignés. Lorsque j’ai recommencé à jouer, le niveau n’était pas très élevé, mais je me suis vite remise dedans. Comme il n’y aura pas de tournois pour un bon moment encore, je me sens en fait très détendue. »

Enfin, on attendait avec impatience son avis sur le projet de fusion ATP/WTA évoquée par son compatriote Roger Federer. Et là encore, Belinda se veut optimiste : « Je suis d’accord avec Roger, ce serait logique, parce que les gens s’y perdent avec les deux organisations .Il serait bon que les femmes et les hommes disputent les mêmes tournois, avec les mêmes dotations. Mais naturellement, beaucoup de points doivent encore précisément être abordés. »