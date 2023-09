« Affronter des joueuses dopées a quelque chose de parti­cu­lier », lâchait Eugenie Bouchard après avoir battu Dayana Yastremska au premier tour du WTA 1000 de Madrid en avril dernier. Et pour­tant, la joueuse ukrai­nienne avait été blan­chie en juin 2021 par un tribunal indépendant.

Ce mardi soir en appre­nant la longue suspen­sion de Simon Halep, la Canadienne a publié un message lais­sant faci­le­ment deviner le fond de sa pensée.

« On m’a dit de ne pas tweeter aujourd’hui », a écrit celle qui a prévu de se lancer dans un nouveau sport en 2024.

I was told not to tweet today 🫢