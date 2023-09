Avec sa victoire à l’US Open et donc ce 24e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a inscrit un peu plus son nom dans les plus grandes légendes du sport. De nombreux joueurs et joueuses, comme Sakkari récem­ment, ont féli­cité le Serbe pour ses perfor­mances. À l’exception de Federer et Nadal dont un signe se fait toujours attendre. Alexander Zverev s’est à son tour exprimé sur son compte Instagram pour féli­citer Djokovic :

Alexander Zverev and Maria Sakkari on their Instagram stories follo­wing Novak Djokovic’s US Open success pic.twitter.com/7LjydVHnoB — Mario Boccardi (@marioboc17) September 12, 2023

« Je ne sais pas ce que cet homme peut prouver d’autre. Tu es une légende mon ami… Non seule­ment du tennis mais aussi du sport. »