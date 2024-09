Diminuée physi­que­ment et à bout menta­le­ment après une année compli­quée, la numéro 1 fran­çaise Caroline Garcia a posté long message sur les réseaux sociaux dans lequel elle explique sa déci­sion, avant d’ac­corder une inter­view à L’Equipe où elle a continué de se confier.

« D’un côté, j’ai l’envie et la moti­va­tion de tout faire pour gagner, j’es­saye vrai­ment. Mais sur le court, je suis submergée par plein d’émo­tions. J’ai l’im­pres­sion que j’en oublie comment jouer au tennis. Mon niveau de jeu baisse énor­mé­ment et ça dérape assez vite. Une partie de moi dit : ‘C’est mon rêve de gagner un Grand Chelem, je vais tout faire pour.’ Mais je passe un très mauvais moment sur le terrain. Le corps veut fonc­tionner, la tête non. Puis c’est l’in­verse. Ça donne des expé­riences doulou­reuses et ça ne pouvait pas conti­nuer comme ça. Je ne voyais pas le bout du tunnel. »