Dans des propos accordés à L’Equipe, Caroline Garcia revient sur son été incroyable marquée par des titres à Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati, mais aussi des victoires marquantes et enfin une demi‐finale à l’US Open. La nouvelle 10e joueuse mondiale parle des nouvelles attentes autour d’elle en France.

« J’ai été surprise, posi­ti­ve­ment, par l’en­goue­ment autour de mes résul­tats. Au final, je n’ai pas gagné le titre, demies c’est super, mais j’ai eu des victoires qui sont passées plus inaper­çues. Sauf que le contexte n’était pas du tout le même. Kristina était 12e mondiale, chez les garçons on avait l’ha­bi­tude qu’il y ait un top 10, alors que ces derniers temps, dans le tennis fran­çais, on est tous un peu plus bas. C’est vrai que, là, il s’est passé un truc. Est‐ce que le fait d’être un peu esseulée met plus de pres­sion ? Je n’en sais rien. Moi, j’es­saye de jouer au tennis du mieux possible, avec mon style, ma person­na­lité. Quand tu commences à te poser, que tu te rends compte que tu n’as pas répondu aux trois quarts de tes messages, tu vois qu’il y a eu un engoue­ment qui paraît presque, pas excessif, mais déme­suré par rapport à la perfor­mance. C’est comme ça que je le perçois. Après, je ne me plains pas, je suis super contente, n’allez pas croire le contraire rires). Si les gens peuvent prendre du plaisir à regarder du tennis, si ça peut leur changer les idées…»