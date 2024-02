Devenue maman en 2018, Elena Vesnina, ancienne numéro 1 mondiale en double, avait déjà fait un court « come­back » en 2021, marqué par une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en double mixte avec Aslan Karatsev. Après avoir donné nais­sance à un deuxième enfant, la Russe de 37 ans va tenter un nouveau retour sur le circuit en 2024.

« Le dernier retour me donne beau­coup de confiance parce que je sais à quoi m’at­tendre. En même temps, je ne vais pas me mettre de pres­sion notam­ment en Grand Chelem. Cela va venir lente­ment parce que je sais que c’est un processus et pour moi. J’ai vrai­ment apprécié mon dernier retour et c’est peut‐être pour cela qu’il a été si réussi : je ne me suis pas mis de pres­sion là non plus. J’ai vrai­ment apprécié mon temps sur le terrain, revoir toutes les filles et les fans », a déclaré à Tennis.com celle qui fut aussi 13e en simple en 2017.