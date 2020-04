Nous avons joint le directeur des Internationaux de Strasbourg, Denis Naegelen, au sujet de la fameuse fusion ATP/WTA évoquée par Roger Federer. L’Alsacien se dit surpris et aborde un sujet central celui du prize money : « A vrai dire, j’ai été très étonné de cette annonce. En ce moment, nous avons des réunions régulières avec la WTA et le sujet n’a jamais été évoqué. Après je trouve ce projet séduisant mais ambitieux. Et malgré l’enthousiasme qui règne autour de cette fusion, je me dois d’évoquer le sujet épineux qui va venir sur la table concernant le prize money. Si les filles sont parvenues à obtenir l’égalité sur les tournois du Grand Chelem, sur le circuit il y a une vraie disparité entre les deux circuits sur les même type de tournois. Et vu la situation économique, j’ai envie de dire que pour arriver à un point milieu, il faudra enlever à Paul pour donner à Jacques. Le sujet de la parité va donc se poser et s’il n’y a pas d’accord sur ce concept, je pense que cette fusion sera une chimère. »