Absente depuis sa défaite en demi‐finales de l’US Open contre Cori Gauff, la 10e joueuse mondiale, Karolina Muchova, a annoncé sur ses réseaux sociaux être passée sur la table d’opé­ra­tion pour soigner son poignet. De quoi large­ment repousser son retour.

« Amélioration du poignet : terminée ! Défi de réadap­ta­tion ? Accepté. Suite à ma bles­sure à l’US Open et à une phase de réédu­ca­tion appro­fondie, il s’est avéré qu’une inter­ven­tion médi­cale était néces­saire. Je suis fati­guée et triste, mais je sais que ça ira main­te­nant. L’opération a été réussie et je vais faire tout ce que je peux pour vous revoir sur le terrain bientôt », a écrit la joueuse tchèque de 27 ans.