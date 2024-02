Alors que Simona Halep est passée il y a quelques jours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) afin de prouver son inno­cence après sa suspen­sion de quatre ans pour un contrôle anti­do­page positif lors de l’US Open 2022, Andy Roddick et Kim Klijsters ont évoqué cette affaire sur le podcast du premier, Served with Andy Roddick.

Et les deux anciens numéro 1 mondiaux n’ont pas épargné Patrick Mouratoglou, coach de la Roumaine au moment de cette affaire, qui avait déclaré se sentir coupable après avoir recom­mandé à sa joueuse un complé­ment alimen­taire qui s’est avéré être contaminé.

« Si j’avais fait cela, si j’avais donné quelque chose à quel­qu’un qui me faisait confiance, j’au­rais essayé de prendre autant de balles que possible pour cette personne. C’est vrai­ment une situa­tion bizarre et j’ai du mal à digérer tout cela. C’est d’au­tant plus diffi­cile pour elle quand le jour où va au tribunal, il publie sur son compte Twitter son top 5 des meilleurs serveurs de tous les temps », a déclaré l’Américain, pas tendre avec l’en­traî­neur tricolore.