Caroline Garcia est une joueuse heureuse mais surtout soulagée.

Après trois ans de disette et de doutes, la Lyonnaise a enfin soulevé un trophée, ce samedi, après une magni­fique victoire face à Bianca Andreescu en finale du tournoi alle­mand de Bad‐Hombourg. Un succès en grande partie lié à son agres­si­vité sur le court et sa prise d’ini­tia­tive dans l’échange.

« Gagner trois ans après, ça repré­sente énor­mé­ment. Parfois, tu travailles dur et ça ne paye pas. C’était diffi­cile à vivre. Pour moi, pour l’équipe autour. Je ne voyais pas trop le bout du tunnel et ça commen­çait à peser énor­mé­ment. C’est marrant car lorsque j’étais avec mon père, on me disait : ‘tu es trop agres­sive, trop dans le terrain’, et là, mon nouveau coach me dit de rentrer encore plus dans le court. Croire en son iden­tité de jeu, c’est impor­tant », résu­mait la Française qui travaille désor­mais avec Bertrand Perret même si le papa n’est jamais bien loin. « Il est toujours là. Il me donne des conseils et échange quasi­ment tous les jours avec Bertrand. »