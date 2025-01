Invité d’un talk‐show sur CBS, Madison Keys a fait une belle confi­dence pour expli­quer quand et pour­quoi elle a voulu jouer la première fois au tennis. Et ce qui est éton­nant, c’est que cela n’a rien à voir avec le sport en lui‐même.

« J’ai commencé à l’âge de quatre ans. Je traver­sais la chambre de mes parents. Venus Williams passait à la télé­vi­sion et j’ai dit : ‘J’aime beau­coup cette robe de tennis.’ Je ne savais pas ce qu’é­tait le tennis, personne ne jouait dans ma famille. J’ai dit : ‘Je veux la tenue.’ Ma mère m’a dit : ‘On va te trouver la tenue, mais il faut que tu fasses du sport’. Je l’ai trouvé trois semaines plus tard, alors que j’avais quatre ans. Et ma mère m’a dit : ‘D’accord, je crois qu’on va jouer au tennis.’ »