Emma Raducanu revient petit à petit sur le devant de la scène en WTA. Après plusieurs mois loin des courts, la jeune Britannique est de nouveau affutée physi­que­ment et prête pour concur­rencer les meilleures.

Le début de saison n’est pas encore à la hauteur de ce qu’elle aime­rait réaliser, mais selon Mark Petchey, qui a entraîné Raducanu pendant une dizaine de mois, il n’y a aucun doute sur le fait qu’elle va à nouveau gagner de très grands titres.

« Elle est proba­ble­ment l’une des meilleures athlètes du circuit en ce moment. Elle bouge incroya­ble­ment bien. Sur les 10 mois que j’ai passés avec elle, il n’y a pas eu une minute où elle n’était pas investie. Chaque fois qu’elle frap­pait une balle de tennis, et c’était un enga­ge­ment à 100 pour cent. Je pense qu’il y a des gens qui ont une très mauvaise percep­tion de ce qu’elle est en tant que personne et en tant que compé­ti­trice. Elle va tout donner pour ce sport. Et à terme, je crois qu’elle sera multiple cham­pionne du Grand Chelem. »