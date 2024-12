Sacrée à la surprise géné­rale à seule­ment 18 ans lors de l’US Open 2021, en passant par les quali­fi­ca­tions, Emma Raducanu peine à confirmer depuis. Aujourd’hui 57e mondiale à 22 ans, après être descendu au‐delà de la 300e place mondiale à cause de diffé­rentes bles­sures, la Britannique fait quelques confi­dences au média Independant.

« Avant de gagner l’US Open, ma prin­ci­pale raison de jouer était : ‘Je veux gagner un grand chelem’. Et c’est arrivé si tôt. J’en suis très recon­nais­sante. Mais dès que c’est arrivé, je me suis dit : ‘ok et main­te­nant ? Je veux gagner un autre grand chelem’. Ce n’est tout simple­ment pas viable. Quand on ne gagne pas un autre Gand Chelem tout de suite, on est frustré. Maintenant, la raison pour laquelle je joue est sincère. J’aime vrai­ment ce que je fais, comment je travaille, les gens avec qui je travaille. »