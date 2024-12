Le 26 septembre dernier, Soonwoo Kwon dégou­pillait tota­le­ment en explo­sant à plusieurs reprises sa raquette au sol tout en refu­sant de serrer la main de son adver­saire, le Thaïlandais Kasidit Samrej, alors 636e mondial.

Éliminé dès le deuxième tour des Jeux Asiatiques, celui qui occu­pait la 112e place mondiale savait que seule une médaille d’or aurait pu lui offrir une exemp­tion pour le service mili­taire obli­ga­toire en Corée du Sud et d’une durée de 18 mois.

« Je vais devoir m’éloi­gner du circuit pendant près de deux ans mais je revien­drai. Beaucoup de gens disent qu’il est trop tard pour recom­mencer à 30 ans et qu’il est diffi­cile de recom­mencer en tournée… Pour moi, 30 ans est mon apogée et j’ai confiance. Je revien­drai en pleine forme. Et je n’ai atteint que 20 % de mes objec­tifs. Je vais certai­ne­ment réaliser ce que tous les fans de tennis souhaitent pour le tennis coréen. Je ferai de mon mieux pour y parvenir, alors attendez‐le avec impa­tience », a annoncé le 52e joueur mondial en 2021, vain­queur de deux titres sur le circuit ATP.

https://twitter.com/Tennis/status/1868011827772248338

Aujourd’hui âgé de 27 ans, Kwon fera donc son retour à 29 ans.