Le Telegraph fait une grosse révé­la­tion au sujet d’Emma Raducanu ce mardi ! La Britannique aurait, enfin, trouvé son nouvel entraî­neur. Il s’agit de Torben Beltz, l’en­traî­neur histo­rique d’Angélique Kerber.

Le coach alle­mand a accom­pagné Kerber dès ses débuts profes­sion­nels en 2003. Jusqu’à leur première sépa­ra­tion en 2013, ils ont atteint une demi‐finale de l’US Open, remporté deux titres et intégré le top 5 du clas­se­ment WTA.

Après une multi­tude de mauvais résul­tats début 2015, Kerber appelle Torben Beltz à la rescousse. L’Allemande retrouve un niveau incroyable, remporte l’Open d’Australie et l’US Open, et atteint la finale de Roland‐Garros, la même année en 2016. Également médaillé d’argent aux JO et numéro 1 mondiale à la fin de l’année, elle remercie à nouveau Beltz en 2017.

Jusqu’en juillet 2020, Torben Beltz entraîne Donna Vekic, avant de nouveau colla­boré, pour la troi­sième fois, avec Angélique Kerber.

Finalement, Torben Beltz va selon le média anglais s’oc­cuper désor­mais d’Emma Raducanu.

Après avoir remercié Andrew Richardson, avec qui elle a remporté l’US Open, puis testé Esteban Carril, désor­mais avec Andy Murray, Emma Raducanu a peut‐être enfin trouvé son bonheur !