Redevenue numéro une mondiale grâce à sa victoire sur le Masters de Cancun, tournoi qui s’est avéré être un véri­table fiasco en raison d’une orga­ni­sa­tion bancale et des condi­tions météo plus que compli­quées, Iga Swiatek, lors d’une récente inter­view accordée au média polo­nais SportoweFakty, est revenue cet évène­ment qui a beau­coup fait parler et suscité des moqueries.

« La situa­tion était très compli­quée, une fois de plus, les finales WTA ont été orga­ni­sées à la dernière minute. Les problèmes météo­ro­lo­giques n’ont pas été plei­ne­ment pris en compte. Il ne fait aucun doute que le tournoi n’au­rait pas dû se dérouler à l’ex­té­rieur. La compé­ti­tion dans ces condi­tions a montré ce dont une joueuse est capable, c’est pour­quoi la victoire a un si bon goût. Mais nous ne devrions pas nous retrouver dans une situa­tion où la moitié d’in­ternet se moque de nous. J’espère que la WTA retiendra la leçon car ses déci­sions n’étaient pas en notre faveur. Mon senti­ment et mon opinion sur les condi­tions et l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi sont conformes à ceux des autres joueuses. »