Lors d’une inter­view accordée au média polo­nais Rp, Tomasz Wiktorowski, entraî­neur de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, a glissé un énorme tacle à la WTA, dirigée pour rappel par Steve Simon.

« Je suis très déçu de la façon dont la WTA a fonc­tionné ces derniers temps et je commence à croire que les joueurs de tennis devraient s’unir pour parler d’une seule voix des ques­tions les plus impor­tantes pour eux. Il y a 10 ans, j’ai fait confiance à la WTA et j’ai été impres­sionné par la façon dont elle crée les condi­tions permet­tant aux joueuses de tennis de se déve­lopper, de travailler et même de fonc­tionner après la fin de leur carrière. Pour le moment, il semble que la WTA soit une orga­ni­sa­tion qui lutte pour survivre et qui est gérée d’une manière qui n’est pas entiè­re­ment favo­rable aux joueuses », a lâché Wiktorowski, inter­rogé de base sur le fiasco du Masters à Cancun, néan­moins remportée par sa joueuse.