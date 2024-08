La face cachée de l’ice­berg est parfois assez affo­lante au tennis. La situa­tion vécue par Taylor Townsend après sa défaite en quart de finale face à Emma Navarro à Toronto en est une preuve flagrante.

L’Américaine a terminé son match contre Navarro et devait dès le lende­main être à Cincinnati pour jouer son premier tour des quali­fi­ca­tions. Le seul vol dispo­nible étant bien trop cher, elle et son équipe on été obligés de louer une voiture et de conduire de nuit pour bien être présents à Cincinnati.

« Je suis tota­le­ment débordée. J’ai jouer mon premier quart de finale en WTA 1000 et j’ai perdu ici à Toronto, et je dois jouer demain à Cincinnati. Le seule vol pour partir de Toronto était à 1400 euros par personne, alors nous avons du décider d’y aller en voiture. Nous avons presque 7 heures de route, et je vais devoir dormir dans la voiture. Cette situa­tion est très stressante. »