Tombeuse impres­sion­nante d’Aryna Sabalenka (6–4, 6–0) lors de son entrée en lice aux ATP Finals de Guadalajara, Paula Badosa s’était exprimée en confé­rence de presse d’avant tournoi sur sa compa­triote Garbiñe Muguruza : « C’est une joueuse qui a toujours été un miroir dans lequel je me regarde, une réfé­rence. Elle est grande, diffé­rente, elle est ma joueuse préférée. Elle a un jeu que j’ai­mais déjà quand j’étais plus jeune. J’ai toujours dit que je voulais arriver là où elle est. Je me rapproche de son niveau, c’est un honneur d’avoir deux Espagnoles ici. »

Garbiñe Muguruza n’a pas connu la même joie que sa compa­triote, battue par Karolina Pliskova après une bataille acharnée (4–6, 6–2, 7–6(6)). Placée dans des groupes diffé­rents, les deux Espagnoles pour­raient s’af­fronter en demi‐finales ou en finale.