Alors que l’af­faire du micro coupé lors de la céré­monie de remises des prix après la finale du double féminin sur le WTA 1000 de Madrid a fait beau­coup parler, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi madri­lène a décidé d’en­voyer une lettre d’ex­cuse aux prin­ci­pales inté­res­sées, à savoir Cori Gauff, Jessica Pegula, Victoria Azarenka et Beatriz Haddad Maia.

Interrogée en confé­rence de presse à Rome sur cet inci­dent, Cori Gauff a posé une ques­tion impor­tante concer­nant cette inter­dic­tion inédite d’ex­pres­sion voulue par la direc­tion du tournoi madri­lène suite à plusieurs critiques sur la program­ma­tion venant notam­ment d’Azarenka.

« On m’a dit qu’il s’agis­sait d’une situa­tion qui ne m’im­pli­quait pas. Je ne vais pas m’étendre sur cette situa­tion. Les gens savent proba­ble­ment de quoi il s’agit. Mais oui, on m’a dit qu’ils avaient envoyé une lettre d’ex­cuse. Je pense que nous avons travaillé dur pour atteindre cette finale. Je pense que le joueur ou la joueuse devrait pouvoir s’adresser à la foule, aux gens qui sont venus et qui ont soutenu l’évé­ne­ment en toutes circons­tances. Mais je pense qu’il s’agit plus d’une ques­tion de prin­cipe : à l’avenir, si moi ou quel­qu’un d’autre critique l’or­ga­ni­sa­tion ou le tournoi, peut‐être plus profon­dé­ment que ce qui a été dit, je ne sais pas, peut‐être à cause du racisme, de l’ho­mo­phobie, qu’arrivera‐t‐il ? On ne peut pas simple­ment couper, ne pas parler, ne rien faire. Il faut tenir compte de ces critiques. »