Caroline Garcia « is back » ! Après avoir sorti Naomi Osaka au tour précé­dent, Caroline Garcia s’est offerte contre Coco Gauff en huitièmes de finale à Miami sa première victoire face à une joueuse du top 10 depuis son sacre au Masters en 2022.

La numéro 1 fran­çaise a désor­mais remporté ses trois derniers duels face à l’Américaine.

« Si mon jeu donne du fil à retordre à Coco ? Oui, je pense que vous avez raison. J’essaie toujours d’être très agres­sive et de prendre du temps. On dirait que Coco n’aime pas vrai­ment ça. Nous nous sommes bien battues par le passé, et j’es­saie toujours d’aller le plus loin possible avec confiance et convic­tion dans mes coups. Le fait d’avoir ce bilan contre Coco (3−2 désor­mais, ndlr) me donne confiance en moi, surtout après le match précé­dent contre Naomi », a déclaré Caro’ en confé­rence de presse.

Pour une place dans le dernier carré, la 27e mondiale affron­tera l’Américaine Danielle Collins (53e).