Favorite légi­time de ce WTA 1000 de Miami après les élimi­na­tions précoces d’Aryna Sabalenka et de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, Elena Rybakina est en train de tenir son rang puis­qu’elle s’est quali­fiée pour la finale après un gros combat face à Victoria Azarenka (6−4, 0–6, 7–6(2), en 2h35).

De passage sur plateau de Tennis Channel après la rencontre, la 4e joueuse mondiale a répondu au fait que son atti­tude sur le court pouvait ressem­bler à celle de Roger Federer.

« Je pense que c’est juste mon carac­tère, même si on peut remar­quer que je suis parfois néga­tive. Bien sûr, je dois peut‐être apporter plus d’énergie posi­tive et la montrer à mon adver­saire. Je fais en sorte de ne pas perdre mon énergie pour rien sur le court. Dans ce match, j’ai juste essayé de rester calme et de me concen­trer sur chaque point, parce que je savais que c’était la seule façon de m’en sortir. »