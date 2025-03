Comme pour Emma Raducanu à Dubaï, la sécu­rité autour d’Iga Swiatek à Miami a été renforcée à cause d’un harce­leur.

Dans des propos accordés à l’AFP et relayés par Eurosport, l’en­tou­rage de la quin­tuple lauréate en Grand Chelem a fait passer un message.

« Nous avons signalé le problème aux orga­ni­sa­teurs du tournoi et à la WTA, qui ont immé­dia­te­ment réagi et pris des précau­tions supplé­men­taires, comme le renfor­ce­ment de la sécu­rité. Les critiques construc­tives sont une chose, les menaces, les discours de haine ou le simple fait de perturber un entraî­ne­ment en est une autre, sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux »,