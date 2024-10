Inscrit sur l’ex­hi­bi­tion saou­dienne « 6 Kings Slam », à un mois de la Coupe Davis où il prendra sa retraite, Rafael Nadal a été dominé par Carlos Alcaraz en demi‐finales et affron­tera donc ce samedi Novak Djokovic (battu par Jannik Sinner) dans un match pour la troi­sième place.

En confé­rence de presse, l’Espagnol s’est égale­ment confié pour expli­quer sa déci­sion de mettre un terme à sa carrière.

« J’ai mis plus de temps avant de prendre ma déci­sion. Je voulais me donner le temps que j’es­ti­mais néces­saire pour voir comment mon corps évolue­rait après une opéra­tion diffi­cile comme celle que j’ai subie à la hanche. C’est très simple, je ne suis pas épuisé ou fatigué de mon sport. Mon corps ne réagit pas comme je le voudrais pour que je puisse conti­nuer à faire ce que je fais, mais je suis heureux, j’aime jouer au tennis. Je ne suis pas capable de le faire conti­nuel­le­ment au niveau et aux normes qui me motivent. Pour en arriver à cette conclu­sion, j’ai dû laisser passer un peu de temps et je pense que j’en avais besoin. Je ne vais pas me retirer de quelque chose que j’ai fait toute ma vie et que j’aime faire avec des doutes. Aujourd’hui, j’en suis convaincu. »