Lors de sa grande inter­view à La Nacion, dans laquelle il a notam­ment révélé une anec­dote avec son fils, Novak Djokovic a évoqué ses sources de moti­va­tion à 37 ans, après avoir tout gagné dans le tennis.

« Certains pensent que je dois me retirer du tennis au sommet : ‘Tu as gagné l’or, tu as tout gagné, dis au revoir’. D’autres pensent que je devrais conti­nuer tant que je pense encore pouvoir être le favori d’un Grand Chelem. Je pense plutôt comme eux. Peut‐être que je chan­gerai d’avis, je ne sais pas. Pour l’ins­tant, j’ai envie de conti­nuer. Combien de temps encore ? Voyager et trouver la moti­va­tion devient de plus en plus diffi­cile pour moi. Ce n’est pas facile. Surtout avec des enfants. Je ne veux pas être loin de chez moi pendant si long­temps, mais j’en ai toujours envie. Je suis donc désolé pour ceux qui veulent que je prenne ma retraite, car ils devront encore me voir pendant un certain temps. »