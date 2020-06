Dans son interview donnée à Daniela Hantuchova dans le cadre des réseaux sociaux de Roland-Garros, Chris Evert s’est exprimée au sujet du Big 3 mais aussi de Serena Williams.

Selon l’Américaine, qui détient quand même 18 titres du Grand Chelem, il est évident que ce sont les plus vieux qui vont bénéficier de cette trêve. « Je pense que les « anciens » auront un vrai avantage. Cette trêve leur a permis de faire un point et s’ils repartent c’est qu’ils sont conscients de leur chance et qu’ils en ont vraiment envie. Je pense à Rafael Nadal, Roger Federer et Serena Williams savent aussi que l’horloge tourne et que s’ils veulent encore réaliser des grandes choses c’est encore le moment ».

Au sujet de Novak Djokovic, Chris Evert est moins positive : « Je me sens mal pour Novak Djokovic. Il était dans la bon rythme et beaucoup de spécialistes évoquaient l’idée qu’il allait peut-être réaliser le Grand Chelem. Il jouait un tennis de fou. Ce sera vraiment intéressant de voir s’il va parvenir à revenir à ce niveau. C’est une vraie inconnue et la trêve pour lui a été plus un arrêt brutal qu’une période de repos supplémentaire »