Roger Federer et Serena Williams ont fait le choix de dévoiler prochai­ne­ment sur le petit écran, les coulisses de leur brillante carrière. Le docu­men­taire du Maestro Suisse sort ce jeudi sur Amazon Prime, quand il faudra patienter jusqu’au 10 juillet sur ESPN+, pour voir la série docu­men­taire de « Queen Williams ».

Dans son podcast Serving aces with Alexandra Stevenson, l’an­cienne 18e joueuse mondiale estime que c’est l’oc­ca­sion de décou­vrir qui sont réel­le­ment ces deux immenses champions.

« Il sera inté­res­sant de voir les diffé­rences et les simi­li­tudes entre deux cham­pions. Et pour qui se sent‐on à l’aise, pour qui éprouve‐t‐on de l’empathie ? Parce que parfois, les cham­pions peuvent être des abrutis et vous vous dites : ‘Je n’ai pas d’empathie pour toi. Pourquoi te plains‐tu ?’ Je pense que nous devrions discuter du fait que nous devrions regarder les deux docu­men­taires. Et ensuite, nous déci­de­rons de ce que nous ferons. »