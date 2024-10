Le jour­na­liste Benoît Maylin a critiqué l’a déci­sion l’ITF, qui a fait le choix d’au­to­riser défi­ni­ti­ve­ment le coaching depuis les tribunes dès 2025, sous certaines condi­tions (pendant les chan­ge­ments de côté et lorsque le joueur est du côté de son entraîneur).

« L’ITF a donc validé le fait d’être coaché même chez les Juniors. Et ils osent dire que c’est pour rendre le tennis plus équi­table ! Et quand tu n’as pas les moyens de payer un coach ? Tu crées encore un fossé entre les nantis, les spon­so­risés, les « fédé­risés », et les autres. Nul. »

Un avis partagé par de nombreux obser­va­teurs et fans de tennis…