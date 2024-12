Il existe plusieurs statues sur les sites des stades du Grand Chelem. La plus spec­ta­cu­laire étant sûre­ment celle de Rafael Nadal à Roland‐Garros même si celle de Fred Perry à Wimbledon est aussi réussie.

Dernièrement, un débat a fait son appa­ri­tion main­te­nant qu’un certain Roger Federer est à la retraite.

Certains fans jugent évident que le Suisse mérite sa statue à Wimbledon, son jardin secret, puis­qu’il a soulevé le trophée à huit reprises et qu’il a réalisé l’ex­ploit d’en empo­cher surtout cinq à la suite.

Malgré cela, Chris Evert, qui connait bien les lieux pour avoir glané le tournoi à trois reprises, ne valide pas forcé­ment cette proposition.

What about @Martina who’s won it 9 times ? 💪🏼👏🤷‍♀️ https://t.co/7y501Jk9Lb