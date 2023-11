Lors de son passage en Espagne, à Malaga, pour les phases finales de la Coupe Davis sur lesquelles il s’est arrêté au stade des demi‐finales avec la Serbie, Novak Djokovic a répondu à bon nombre de ques­tions sur l’ac­tua­lité du tennis en général.

Et lorsque le quoti­dien AS lui a demandé ce qu’il pensait de la montée en puis­sance de l’Arabie Saoudite sur le circuit profes­sionnel, le numéro 1 mondial a estimé que c’était de toute façon inévi­table sans pour autant dévoiler le fond de sa pensée.

« Je pense qu’ils seront impli­qués, en fait ils le sont déjà dans une certaine mesure. Ils accueillent déjà les finales NextGen et, l’année dernière, ils ont orga­nisé une grande exhi­bi­tion avec des joueurs de haut niveau. C’est inévi­table, cela va arriver. C’est une économie forte et en pleine crois­sance. Ils aiment le sport et ils veulent investir, donc le tennis va en faire partie. De quelle manière ? Nous verrons bien. »