Roger Federer et Wilson ont récem­ment annoncé qu’une collec­tion de raquette conçue en étroite colla­bo­ra­tion avec le cham­pion Suisse allait bientôt être dispo­nible.

Grâce à cette colla­bo­ra­tion, Roger espère faire changer d’état d’es­prit aux prati­quants du tennis, peu importe leur niveau, sur l’im­por­tance d’avoir une raquette en bonne condition.

Comme il l’a déclaré, cette colla­bo­ra­tion n’est vrai­ment pas là pour redorer son blason. Il souhaite vrai­ment aider les joueurs et joueuses d’au­jourd’hui et de demain.

« Bon, qui se soucie de moi en ce moment ? Il s’agit vrai­ment unique­ment d’une raquette. Pour, les futurs joueurs juniors, d’autres joueurs profes­sion­nels, mais aussi les joueurs amateurs. J’essaie donc de combiner toutes les connais­sances que j’ai acquises au cours des 30 dernières années dans cette raquette. C’est un processus formi­dable et je suis très content du résultat final, pour être honnête. En général, les gens jouent avec une raquette, puis ils en achète une autre, peut‐être cinq ou dix ans plus tard. Au tennis, nous n’avons peut‐être pas suffi­sam­ment bien expliqué que si vous jouez trop long­temps avec une raquette, le point de flexion se retrouve partout. Et c’est pour­quoi j’es­père qu’à travers cette histoire et ma raquette, vous vous direz : ‘Vous savez quoi ? Je devrais peut‐être acheter une raquette une fois par an, deux fois par an ou tous les deux ans.’ »