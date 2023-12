Depuis l’Open P2i d’Angers où il a présenté son nouveau livre, le fina­liste de Roland‐Garros 1988, Henri Leconte, a tenu un discours positif sur l’état du tennis fran­çais au micro de Ouest France.

« Le tennis fran­çais va bien, il va mieux. On est dans une recons­truc­tion du côté masculin mais aussi du côté féminin. Ce qui est inté­res­sant, c’est de pouvoir prévoir un petit peu plus l’avenir. On disait qu’on allait avoir une période un peu plus diffi­cile, c’est vrai, mais il y a toujours le creux de la vague. Il y a eu des déci­sions qui ont été prises au sein des joueurs parce que ce sont eux qui doivent prendre des déci­sions pour se préparer pour espérer gagner un tournoi du Grand Chelem, comme Roland‐Garros ou d’autres. On est en pleine recons­truc­tion, ça met un peu plus de temps, mais on n’est pas si mal par rapport aux autres. Regardez la Suède, il n’y a plus personne. On est un peu trop impa­tient. Nous et les jour­na­listes voulons toujours avoir quel­qu’un qui puisse gagner un Grand Chelem. Ça se prépare, ça ne se gagne pas comme ça en deux ans. »