Présente cette semaine à Malaga pour les phases finales de la Billie Jean King Cup avec la Pologne, une semaine avant les hommes et la Coupe Davis, Iga Swiatek a été inter­rogée en confé­rence de presse d’avant match sur la retraite de Rafael Nadal.

Et la Polonaise a expliqué qu’elle ne pourra pas être présente pour assister à ce moment unique alors qu’elle est pour­tant une grande fan de l’Espagnol.

« J’aimerais beau­coup le voir, mais je dois commencer la pré‐saison après avoir parti­cipé à cette compé­ti­tion. Rafa a eu un impact énorme sur moi, sur ma façon de voir le tennis et sur ma carrière. Mais il va me manquer sur le court. Je sais que c’est une bonne déci­sion pour lui, il a si bien joué pendant tant d’an­nées qu’il mérite de profiter de la seconde moitié de sa vie. J’espère qu’il trou­vera des objec­tifs qui le rendront heureux. C’est une personne formi­dable et je lui souhaite le meilleur. »