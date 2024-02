Forcément ques­tionnée sur les propos de son compa­triote Andy Murray, qui a annoncé ce mercredi qu’il ne jouerai proba­ble­ment plus sur le circuit après cet été, Katie Boulter, lors de sa confé­rence de presse après sa victoire sur le WTA 500 de San Diego, lui a rendu un très bel hommage.

« Andy Murray est Andy Murray, n’est‐ce pas ? C’est le plus grand combat­tant, le plus grand amou­reux de tennis que je connaisse. Je pour­rais conti­nuer pendant très long­temps. Il a inspiré beau­coup de joueurs et de joueuses, en parti­cu­lier dans notre pays, et certai­ne­ment moi‐même. J’adore le voir sur le court. Lorsqu’il prendra sa retraite, je pense que cela dépendra de lui et de ce qu’il veut vrai­ment faire, mais je peux parler au nom de beau­coup de gens lors­qu’ils disent qu’ils ont adoré le voir jouer. C’est certai­ne­ment le cas pour moi. »