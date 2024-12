Après des semaines et des mois à multi­plier les attaques en direc­tion de Jannik Sinner suite à son affaire de dopage, Nick Kyrgios a eu le bonheur de voir Iga Swiatek connaître peu ou prou le même sort que l’Italien, même si le cas de la Polonaise est déjà clôturé.

Du coup, l’Australien a remis une pièce dans la machine ce jeudi avec un message dont il a le secret sur son compte Twitter.

Feels good getting these conse­cu­tive days trai­ning in the bank man…. Wrist re construc­tion and back out here… blessed………………Without failing any drug tests 🙂‍↕️🙏🏽 be proud kygs doing it the right way 😩😂 pic.twitter.com/J8l21lnTdI