Coéquipière de Rafael Nadal lors de la dernière édition de la United Cup, en tout début de saison 2023, l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro a révélé à Clay Tennis ce qu’elle avait appris aux côtés de son légen­daire compatriote.

« Votre carrière dépend beau­coup de la déter­mi­na­tion et les efforts que vous y avez toujours mis. Cela prédo­mine gran­de­ment dans son message, dans l’idéologie qu’il transmet aux autres. Puissions‐nous conti­nuer à apprendre, puissions‐nous écouter beau­coup. Il dit qu’il continue d’apprendre avec l’âge et l’expérience qu’il possède. Que Rafa Nadal vous dise qu’il continue d’ap­prendre de ses entraî­neurs alors que pour certains comme moi, il est le roi du tennis, c’est quelque chose de super curieux. Il sait telle­ment de choses et a fait telle­ment de choses, et pour­tant, il dit qu’il continue d’ap­prendre des gens qui l’en­tourent. Cela m’a marquée », a déclaré la 159e joueuse mondiale, âgée de 21 ans.