Marat Safin aime faire sensation. Le Russe, qui avait fait part de ses doutes concernant la crise du COVID-19, a participé à un live Instagram avec Mikhail Youzhny où il a abordé la question de la fusion entre l’ATP et la WTA. « Pourquoi pas ? Ce n’est pas une mauvaise idée, a d’abord commenté l’ancien numéro 1 mondial dans des propos relayés par RT.com. Il peut y avoir un produit commun qui apportera des avantages. Dans ce cas, le pack de sponsoring sera plus attractif par rapport aux tournois où les hommes et femmes jouent séparément. »

Mais l’ancien double vainqueur de Grand Chelem a ensuite été plus critique concernant le tennis féminin : « Le tennis féminin se vend moins bien. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le tennis féminin est pratiquement invendable. C’est un point clé : sans stars comme Maria Sharapova, Kournikova ou Serena Williams, le tennis féminin est invendable. » Mikhail Youzhny a ensuite approuvé les commentaires de son compatriote en ajoutant : « Oui, je ne peux pas nommer le Top 10 féminin, bien que je regarde les tournois. Je peux donner les noms, mais je ne me souviens pas des classements. »