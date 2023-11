Vainqueur de la Coupe Davis en 1976, la légende du tennis italien Adriano Panatta a vu ses jeunes compa­triotes l’imiter dimanche, 47 ans plus tard.

Interrogé par le Corriere dello Sport, l’ex‐numéro 4 mondial, aujourd’hui âgé de 73 ans, est revenu sur la deuxième victoire de Jannik Sinner contre Novak Djokovic et a estimé que l’écart entre les deux joueurs était désor­mais infime.

« Je meurs et Sinner naît ! Il est un exemple, il est à un milli­mètre de Djokovic, ils jouent à armes égales. Sauver trois balles de match est un exploit dans l’ex­ploit. La prochaine fois, Jannik débu­tera avec un avan­tage. Nole le craint. Avec Jannik, on est bien pour dix ans, il est carré et mature », a déclaré le lauréat de Roland‐Garros 1976.

Panatta 🎙



« Mancano solo Roma e Parigi, poi siamo a posto ! Sono felice, non conosco la parola invidia.



Io sto morendo e Sinner sta nascendo ! È un esempio, è ad un milli­metro da Djokovic, Nole lo teme. Con Jannik stiamo a posto per dieci anni, è quadrato e maturo«



Via @Corriere pic.twitter.com/lnTAsefukg — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 27, 2023

A noter que Djokovic mène toujours 4–2 dans ses face‐à‐face avec Sinner en ayant dominé la finale du Masters le 19 novembre dernier.