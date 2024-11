Dans une longue inter­view accordée au site de la Coupe Davis, Carlos revient sur sa carrière et répond avec la fran­chise qu’on lui connait. Si tous les obser­va­teurs essayent de faire un pronostic sur son palmarès, Carlos évite presque le sujet alors même qu’il doit avoir des vrais objectifs.

« Je ne sais pas où se situe ma limite. Je ne veux pas y penser. Je veux juste conti­nuer à profiter de l’ins­tant présent et conti­nuer à rêver. On verra combien de Grands Chelems j’aurai à la fin de ma carrière – 25, 30, 15 ou 4. Je ne sais pas. Tout ce que je veux dire, c’est que je veux conti­nuer à m’amuser et voir ce que l’avenir me réserve »