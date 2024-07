La rela­tion d’entraîneur‐joueur qu’en­tre­tiennent Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz est assez unique su le circuit profes­sionnel. Presque comme un deuxième père, le premier n’hé­site pas à reca­drer parfois sévè­re­ment le deuxième sur certaines dérives que cela soit sur et en dehors du court.

Et après avoir reconnu que Ferrero était un coach très dur avec lui mais fonda­mental pour sa progres­sion, le récent vain­queur de Roland‐Garros et de Wimbledon a égale­ment évoqué avec humour une certaine retenue sur le court concer­nant certains coups.

« Souvent, je me sens plus limité que je ne le devrais à cause de lui à cause de ce qui pour­rait m’ar­river plus tard. J’ai remarqué cela sur le court. Chaque fois que je tente ou réalisé un de ces coups qui ne sont pas censés être exécutés, ceux pour le plaisir, je ne le regarde même pas parce que je sais qu’il va me donner une gifle depuis la box. »